Pregliasco | “Le restrizioni servono Non esageriamo con le riaperture come l’anno scorso”

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Le, per questo dobbiamo mantenere strette le maglie”. A dirlo è il virologo Fabrizioin un’intervista a SkyTg24.ha voluto evidenziarele, unitamente al rispetto delle regole da parte dei cittadini, siano iniziando a dare dei frutti e a ridurre la pressione sulle strutture ospeldaliere. Quanto alle, il virologo ha dichiarato: “Con un po’ di attenzione io credo si possa chiuderescolastico con tutti gli studenti in presenza anche se occorre attenzione perché il virus può ancora circolare. Poi si dovranno riaprire gli altri settori più colpiti, la ristorazione e il turismo. È necessario però ripartire step by step, senza esagerare, non dobbiamo fare...

'L'obiettivo principale - spiega- resta la riapertura delle scuole e con un po' di attenzione io credo si possa chiudere l'anno scolastico con tutti gli studenti in presenza, ...Secondoinfatti solo grazie allesarà possibile arrivare a riaperture graduali che, a suo dire, dovranno iniziare dalla scuola.parla della situazione Covid in ...Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, ospite di 'Buongiorno' . "E' giusto ribadirlo a tutti che siamo in qualche modo pesantemente colpiti anche in questo weekend. Ma il ..."Le restrizioni servono, per questo dobbiamo mantenere strette le maglie", così Fabrizio Pregliasco in un'intervista rilasciata a SkyTg24 ha sottolineato come il comportamento responsabile delle ...