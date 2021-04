PORDENONE – VIRTUS ENTELLA “LIVE” DA LIGNANO: #FORZARAMARRI! (Di lunedì 5 aprile 2021) PORDENONE – VIRTUS ENTELLA 3-0 GOL: 4? pt Ciurria, 31? Musiolik; st 48? Buti?. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Barison, Bassoli (34? st Stefani), Falasco; Magnino, Calò (26? st Pasa), Misuraca (38? st Scavone); Zammarini (26? st Biondi); Ciurria, Musiolik (38? st Buti?). A disp.: Bindi, Del Savio, Banse, Scavone, Mallamo, Turchetto, Samotti, Rossetti. All. Domizzi.VIRTUS ENTELLA (4-3-2-1): Borra; Cleur (1? st De Col), Pellizzer, Chiosa, Costa; Mazzocco, Brescianini (45? st Marcucci), Morosini (1? st De Luca); Dragomir, Schenetti (29? st Mancosu); Brunori (29? st Rodriguez). A disp.: Albertazzi, Poli, Coppolaro, Settembrini, Andreis, Meazzi, Pavic. All. Vivarini. ARBITRO: Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Lo Cicero di Brescia e Lombardo di Cinisello Balsamo. Quarto ufficiale: ... Leggi su udine20 (Di lunedì 5 aprile 2021)3-0 GOL: 4? pt Ciurria, 31? Musiolik; st 48? Buti?.(4-3-1-2): Perisan; Berra, Barison, Bassoli (34? st Stefani), Falasco; Magnino, Calò (26? st Pasa), Misuraca (38? st Scavone); Zammarini (26? st Biondi); Ciurria, Musiolik (38? st Buti?). A disp.: Bindi, Del Savio, Banse, Scavone, Mallamo, Turchetto, Samotti, Rossetti. All. Domizzi.(4-3-2-1): Borra; Cleur (1? st De Col), Pellizzer, Chiosa, Costa; Mazzocco, Brescianini (45? st Marcucci), Morosini (1? st De Luca); Dragomir, Schenetti (29? st Mancosu); Brunori (29? st Rodriguez). A disp.: Albertazzi, Poli, Coppolaro, Settembrini, Andreis, Meazzi, Pavic. All. Vivarini. ARBITRO: Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Lo Cicero di Brescia e Lombardo di Cinisello Balsamo. Quarto ufficiale: ...

Advertising

TgrRaiFVG : In serie B la cura Domizzi ha avuto subito effetto sul @PordenoneCalcio: oggi ha vinto per 3-0 a Lignano contro l'u… - 1canalesport : Virtus Entella travolta 3-0 dal Pordenone, salvezza sempre più lontana - psb_original : Pordenone-Virtus Entella, le pagelle: Ciurria devastante, De Luca ingenuo #SerieB - primocanale : Virtus Entella travolta 3-0 dal Pordenone, salvezza sempre più lontana - FootballtipsNG : Serie B, Pordenone vs Virtus Entella, RESULT: 3 - 0 -