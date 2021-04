Parma, lesione ai legamenti per Zirkzee. Tutore per sei settimane. Stagione finita (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono ripresi i lavori in casa Parma in vista della sfida contro il Milan. Nella seduta pomeridiana Lautaro Valenti ha lavorato parzialmente con i compagni. Wylan Cyprien e Valentin Mihaila hanno interrotto l’allenamento di oggi per problematiche relative agli adduttori e saranno valutati nei prossimi giorni. Joshua Zirkzee è stato oggi sottoposto ad Innsbruck, in accordo con lo staff medico del Bayern Monaco, ad una consulenza con il Prof. Christian Fink. È stata indicata la scelta conservativa per la lesione del legamento collaterale esterno. In ogni caso, l’atleta dovrà portare il Tutore per 6 settimane. Lavoro differenziato per Juan Francisco Brunetta, Roberto Inglese, Yann Karamoh e Simon Sohm. Terapie per Simone Iacoponi. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono ripresi i lavori in casain vista della sfida contro il Milan. Nella seduta pomeridiana Lautaro Valenti ha lavorato parzialmente con i compagni. Wylan Cyprien e Valentin Mihaila hanno interrotto l’allenamento di oggi per problematiche relative agli adduttori e saranno valutati nei prossimi giorni. Joshuaè stato oggi sottoposto ad Innsbruck, in accordo con lo staff medico del Bayern Monaco, ad una consulenza con il Prof. Christian Fink. È stata indicata la scelta conservativa per ladel legamento collaterale esterno. In ogni caso, l’atleta dovrà portare ilper 6. Lavoro differenziato per Juan Francisco Brunetta, Roberto Inglese, Yann Karamoh e Simon Sohm. Terapie per Simone Iacoponi. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte ...

