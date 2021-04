Oggi 5 aprile | San Vincenzo Ferrer | ha lottato nel tempo dei tre Papi

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sanvisse in uno dei momenti più duri per la storia della Chiesa, e ne uscì come un vero protagonista nel raggiungimento del bene dei cristiani. Nacque a Valencia intorno al 1350, e si trovò a vivere in unmolto duro, quello del grande scisma d’Occidente, quando ierano due e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

LaStampa : La Jena di oggi, 3 aprile 2021. Qui l'archivio: - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 aprile: 18.025 nuovi casi e 326 morti - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 aprile: 18.025 nuovi casi e 326 morti - angiuoniluigi : Oggi Lunedì 5 Aprile un buon giorno a tutti voi... - OA_Sport : #SOLLEVAMENTOPESI Scopriamo il programma di oggi degli Europei 2021: Mirko Zanni osservato speciale in casa Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi aprile

LAZIO - Sono 1.523 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino di. Si registrano altri 26 morti, secondo l'ultima tabella aggiornata. A Roma, 700 ...Sul caso d i Denise Pipitone crescono le polemiche, soprattutto in merito al test del DNA. Marina Baldi, intervistata dall'agenzia Dire in merito agli ultimi sviluppi della vicenda che riguarda Denise ...Il Governo DRAGHI è pronto a una NUOVA STRETTA anche ad APRILE L'emergenza CORONAVIRUS non si fermerà a PASQUA e PASQUETTA, ma come indicato dal Governo, le restrizioni, per evitare assembramenti e qu ...Il 13 aprile presso il Salone d’Onore del Coni a Roma dei 25 ‘Atleti’ candidati saranno eletti 9, dei 14 ‘Tecnici’ in lizza, 4 saranno eletti. Il giorno 14 sempre al Foro Italico saranno eletti 3 ...