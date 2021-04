Nina Soldano è tornata sul set di Un posto al sole

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 aprile 2021) Solo qualche giorno fa,ha scritto su Instagram questo messaggio per annunciare il suo ritorno: “Vi svelo un segreto: A furor di popolo, Marina Giordano sta tornando. Grazie ancora a tutti per l’affetto dimostrato. Vi amo“ Oggi, lunedì 5 Aprile,ha pubblicato una foto su Instagram con i suoi colleghi Patrizio Rispo (Raffaele Giordano), Maurizio Aiello (Alberto Palladini) e la regista Monica Massa. Non ci sono dubbi ormai, il ritorno di Marina Giordano ad UPAS è ormai una certezza e manca davvero poco al suo ritorno in onda! L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.