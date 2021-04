Friends Reunion: al via le riprese! (Di lunedì 5 aprile 2021) Finalmente la tanto attesa Reunion di Friends sta prendendo forma. Dopo una lunghissima interruzione causa pandemia, la trupe ed il cast assisteranno oggi 5 aprile 2021 al primo ciak dell’episodio inedito. Il set originale, rigorosamente anni 90, è già stato ricostruito. E noi fan di tutto il mondo siamo più contenti e ansiosi che mai. La Reunion di Friends sarà un continuo della storia o qualcosa di diverso? Qualcosa di diverso, questo lo sappiamo per certo. L’episodio speciale che si sta girando in queste ore negli studi televisivi più famosi del mondo non sarà un proseguo della storia originale. Anche perché al momento si tratta di fatto di un solo episodio e non avrebbe probabilmente senso riprendere in mano l’intera storia. E poi diciamocelo, Friends ed il suo finale sono perfetti così ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Finalmente la tanto attesadista prendendo forma. Dopo una lunghissima interruzione causa pandemia, la trupe ed il cast assisteranno oggi 5 aprile 2021 al primo ciak dell’episodio inedito. Il set originale, rigorosamente anni 90, è già stato ricostruito. E noi fan di tutto il mondo siamo più contenti e ansiosi che mai. Ladisarà un continuo della storia o qualcosa di diverso? Qualcosa di diverso, questo lo sappiamo per certo. L’episodio speciale che si sta girando in queste ore negli studi televisivi più famosi del mondo non sarà un proseguo della storia originale. Anche perché al momento si tratta di fatto di un solo episodio e non avrebbe probabilmente senso riprendere in mano l’intera storia. E poi diciamocelo,ed il suo finale sono perfetti così ...

Advertising

COLDVPLAYS : Questa settimana iniziano le riprese della reunion di friends mi sento male - Screenweek : #Friends la reunion #HBOMax si girerà questa settimana Lo ha rivelato l'interprete di Ross Geller, #DavidSchwimmer… - signofliam : il copione della reunion di friends non è scritto nei dettagli, parleranno della loro amicizia E IM HERE FOR THAT - sonocaramello : RT @fioriremo: hanno ricostruito il set di friends, gireranno la reunion in settimana, mi sono già fatta un piantino, buona pasquetta https… - Dagos91 : RT @fioriremo: hanno ricostruito il set di friends, gireranno la reunion in settimana, mi sono già fatta un piantino, buona pasquetta https… -