(Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “Solidarietà a @sbonaccini per l’atto intimidatorio che ha coinvolto lui e la sua famiglia. Il lavoro che ha fatto e sta facendo in Emiliaè prezioso e gesti come questo, di certo, non lo fermeranno”. Così su Twitter Anna(Pd). L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : E.Romagna: Ascani, 'solidarietà a Bonaccini'... -

Ultime Notizie dalla rete : Romagna Ascani

Il Dubbio

Il lavoro che ha fatto e sta facendo in Emiliaè prezioso e gesti come questo, di certo, non lo fermeranno'. Così su Twitter Anna(Pd).... a collaborare per gestire il lavoro che svolgerò insieme alle due vicepresidenti, Annae ... quello del presidente della Regione Emilia -, Stefano Bonaccini.Il lavoro che ha fatto e sta facendo in Emilia Romagna è prezioso e gesti come questo, di certo, non lo fermeranno". Così su Twitter Anna Ascani (Pd).Nota stampa del Comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) relativa all'ultimo consiglio comunale: al centro della discussione il conto consuntivo e la ...