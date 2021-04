Dentro l’uovo c’è lo scudetto. Inter a + 8 (Di lunedì 5 aprile 2021) Ormai è fatta. Dentro l’uovo c’è lo scudetto per la squadra di Conte. Con la vittoria sul Bologna (0-1), l’Inter allunga ancora su Milan e Juve che non riescono a battere Samp (1-1) e Toro (2-2). Ora i punti di vantaggio su rossoneri e bianconeri sono rispettivamente 8 e 12. Nella corsa alla Champions vince ancora l’Atalanta (3-2 sull’Udinese), che scalza pure la Juve di una posizione. Tengono anche Napoli e Lazio che battono in casa con fatica le matricole Crotone (4-3) e Spezia (2-1). La Roma invece si fa recuperare a Reggio Emilia dal Sassuolo (2-2). In coda perde ancora il Cagliari, brutta sconfitta tra le mura amiche contro il Verona di Juric (0-2). Pareggiano invece Genoa e Fiorentina (1-1) e Benevento e Parma (2-2). Lukaku-gol: l’Inter, Dentro l’uovo c’è lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Ormai è fatta.c’è loper la squadra di Conte. Con la vittoria sul Bologna (0-1), l’allunga ancora su Milan e Juve che non riescono a battere Samp (1-1) e Toro (2-2). Ora i punti di vantaggio su rossoneri e bianconeri sono rispettivamente 8 e 12. Nella corsa alla Champions vince ancora l’Atalanta (3-2 sull’Udinese), che scalza pure la Juve di una posizione. Tengono anche Napoli e Lazio che battono in casa con fatica le matricole Crotone (4-3) e Spezia (2-1). La Roma invece si fa recuperare a Reggio Emilia dal Sassuolo (2-2). In coda perde ancora il Cagliari, brutta sconfitta tra le mura amiche contro il Verona di Juric (0-2). Pareggiano invece Genoa e Fiorentina (1-1) e Benevento e Parma (2-2). Lukaku-gol: l’c’è lo ...

