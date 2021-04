Dai vaccini rifiorì Orwell | alcuni animali sono più uguali degli altri

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 aprile 2021) Italiani brava gente o strana gente? Zampillano a ripetizione sui social dichiarazioni trionfali di chi – fuori dalle categorie prioritarie - è riuscito a farsi vaccinare Pfizer. È una medaglia che attesta il tuo status da ganzo. AstraZeneca, oltre a godere di pessima stampa, è cheap. Roba economica da discount. Se ci sai fare, lo eviti. Non è materia da raccomandati speciali: per distinguerti serve fiuto, istinto di classe, know-how. Appiattiti dalla mesta egalité dei perduranti lockdown (appiattiti si fa per dire, la metratura di domicilio e relativo scoperto fa una gran differenza) gli italiani riscoprono il brivido delle caste. È come viaggiare in Top Class mentre gli sprovveduti viaggiano in classe turistica. Paradossale ma vero. Dal 26 marzo sugli schermi italiani (LaF, Sky 135) è approdata un’eroina ottocentesca poco simpatica e per niente convenzionale, Anne Lister, passata ...