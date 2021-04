Covid | calano casi e morti | ma con test dimezzati tasso 10 | 4%

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 10.680 i positivi aldel coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.025. Sono invece 296 le vittime in un giorno (ieri 326). I ...

Sono 10.680 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.025. Sono invece 296 le vittime in un giorno (ieri 326). I ...... il bollettino della Regione Puglia risente di questa circostanza anche oggi: sono stati registrati 3.978 test (quasi un terzo di ieri che erano stati 10.218) per l'infezione da- 19 ...ha registrato lo scorso febbraio un calo del 75,8 per cento su base annua, mentre proseguono i timori per i viaggi turistici alla luce della pandemia di Covid-19. Secondo quanto emerge da statistiche ...Il mese di aprile è previsto brillante dagli esperti, che pronosticano una robusta ripresa economica. La media di nuove vaccinazioni giornaliere oltre i 3 milioni. Record dell'indice Ism servizi. Tra ...