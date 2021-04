Coronavirus, il pressing delle Regioni per le riaperture: “Dal 20 aprile se migliorano i dati”. Giovedì in programma incontro col governo (Di lunedì 5 aprile 2021) Le Regioni vanno in pressing per smuovere i tempi delle riaperture. Giovedì, quando incontreranno il premier Mario Draghi in merito al Recovery Fund e i ministri nella Conferenza Stato-Regioni, i presidenti si presenteranno con una sintesi che ruoterà intorno a una data, il 20 aprile, e un parametro, i contagi in calo, affinché siano date “prospettive” a quelle attività che sono state costrette ad abbassare le saracinesche ormai da diversi mesi. A quanto si apprende, il tenore della richiesta delle Regioni sarà sostanzialmente di “fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Levanno inper smuovere i tempi, quando incontreranno il premier Mario Draghi in merito al Recovery Fund e i ministri nella Conferenza Stato-, i presidenti si presenteranno con una sintesi che ruoterà intorno a una data, il 20, e un parametro, i contagi in calo, affinché siano date “prospettive” a quelle attività che sono state costrette ad abbassare le saracinesche ormai da diversi mesi. A quanto si apprende, il tenore della richiestasarà sostanzialmente di “fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20, nel caso di un miglioramento deiepidemiologici, per poi permettere da maggio la ...

