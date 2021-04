Canone Rai 2021: come richiedere lo sconto, a chi spetta e dove presentare la domanda (Di lunedì 5 aprile 2021) Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone Rai. E’ questo quanto riporta l’articolo 6 del Decreto Sostegni, con i primi aiuti studiati dal Governo Draghi per aiutare le categorie in difficoltà, tutte quelle piegate dalla crisi economica. Ma vediamo come si può richiedere lo sconto sul Canone Rai e chi può fare domanda. Leggi anche: Canone Rai 2021: chi non deve pagarlo, come richiedere l’esenzione, costo e scadenza Canone Rai 2021: lo sconto, a chi spetta e come presentare la domanda Lo sconto, che consiste in una riduzione dell’importo pari al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 aprile 2021) Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale delRai. E’ questo quanto riporta l’articolo 6 del Decreto Sostegni, con i primi aiuti studiati dal Governo Draghi per aiutare le categorie in difficoltà, tutte quelle piegate dalla crisi economica. Ma vediamosi puòlosulRai e chi può fare. Leggi anche:Rai: chi non deve pagarlo,l’esenzione, costo e scadenzaRai: lo, a chilaLo, che consiste in una riduzione dell’importo pari al ...

Advertising

fabioalisei : @myrtamerlino Ero convinto che le tasse si pagassero sul possesso non sull'uso. Sarebbe davvero rivoluzionario paga… - CorriereCitta : Canone Rai 2021: come richiedere lo sconto, a chi spetta e dove presentare la domanda - SamGibili1 : RT @sferriam: @sabrina__sf Stato: RAI 11 mila dipendenti democristiani Introito del canone forzoso più pubblicità Bilancio in pari Priva… - FabrizioDellaL1 : Continuiamo a pagare il canone Rai (si, canone perché parte va alla Rai!) le uniche reti che a pasquetta sono in va… - dolores20943592 : RT @Gabbiacane: Pago il canone RAI per vedere propaganda globalista, repliche, revival triti e ritriti, terrorismo a tutte le ore. E mi vie… -