Cani e gatti | sai davvero qual è la dieta giusta per loro?

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 aprile 2021) Così come gli essere umani anche i nostri amici a quattro zampe, hanno bisogno di seguire un’alimentazione giusta e regolare per far si che vivano in serenità e senza problemi, legati proprio a una cattiva educazione nutrizionale, una vita abbastanza lunga. E se per l’uomo, forse, è un po’ più semplice perché ognuno di noi è artefice del proprio benessere, per loro è decisamente più complesso. Noi dobbiamo occuparci di loro e questo quindi richiede maggior impegno, dedizione e attenzione.