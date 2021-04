Buon compleanno Lily James | i look più belli dell’attrice

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 5 aprile 2021)è una giovane attrice, classe 1989, la cui fama è sbocciata in seguito all’interpretazione di Cenerentola nell’omonimo live-action della Disney. Quest’oggi, 5 aprile 2021, l’attrice compie 32 anni. Bella, brava e carismatica,ha sempre trasmesso un’infinita eleganza, sul red carpet e nelle pellicole a cui ha preso parte. Ha recitato sia al cinema che in teatro e in tv. Nata a Esher (Inghilterra), e figlia d’arte (i suoi genitori sono Jamie e Ninette Thomson),ha iniziato a studiare presto l’arte della recitazione. Il primo ruolo nel mondo dello spettacolo è arrivato in tv, recitando nella sitcom Just William. Dopodiché l’abbiamo vista nella serie tv Diario di una squillo perbene. La carriera diIl primo film ...