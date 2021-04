Bambina nata con l' intestino al posto del polmone operata e salvata a Torino | ora può tornare a casa

Advertising

Lanel novembre 2019 con una grave forma di ernia daframmatica congenita (individuata già nel corso della ventesima settimana di gestazione) ha superato l'infezione da Covid nei mesi in ...Sembra la storia di un miracolo quella di unadi quasi un anno e mezzo,con l'intestino al posto di un polmone, a causa di una rarissima e grave forma di ernia diaframmatica. Storia di una rinascita, dopo 17 mesi passati in ospedale ...La bambina, nata nel novembre 2019 con una grave forma di ernia daframmatica congenita (individuata già nel corso della ventesima settimana di gestazione) ha superato l'infezione da Covid nei mesi in ...Torino, 5 apr. (askanews) – Una bimba di 17 mesi, nata con l’intestino al posto di un polmone è stata salvata dai medici della Città della Salute di Torino. La piccola è stata sottoposta prima a un in ...