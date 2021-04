Balzo di Sinner in classifica Atp, dieci italiani tra i top 100 (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Da oggi l'Italia festeggia il record di tennisti tra i primi 100 del mondo: ben 10 giocatori tra i primi 100 del ranking ATP, la classifica mondiale stilata settimanalmente dal massimo organo professionistico. Si tratta di numeri incredibili: solo Francia e Spagna hanno più giocatori (11) tra i migliori 100, ma sono in media molto più anziani dei nostri. Jannik Sinner, protagonista di una meravigliosa cavalcata al torneo Atp 1000 di Miami dove ha perso solo in finale contro il polacco Hubert Hurkacz, è salito al numero 22 del mondo (scavalcato proprio dal polacco). L'altoatesino è il terzo tennista azzurro in ranking dopo Matteo Berrettini (numero 10) e Fabio Fognini (17). Appena più dietro si trova Lorenzo Sonego (34), poi più distaccato Stefano Travaglia (68). A completare il quadro dei '10 cavalieri azzurri' sono Salvatore Caruso (87), ... Leggi su agi (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Da oggi l'Italia festeggia il record di tennisti tra i primi 100 del mondo: ben 10 giocatori tra i primi 100 del ranking ATP, lamondiale stilata settimanalmente dal massimo organo professionistico. Si tratta di numeri incredibili: solo Francia e Spagna hanno più giocatori (11) tra i migliori 100, ma sono in media molto più anziani dei nostri. Jannik, protagonista di una meravigliosa cavalcata al torneo Atp 1000 di Miami dove ha perso solo in finale contro il polacco Hubert Hurkacz, è salito al numero 22 del mondo (scavalcato proprio dal polacco). L'altoatesino è il terzo tennista azzurro in ranking dopo Matteo Berrettini (numero 10) e Fabio Fognini (17). Appena più dietro si trova Lorenzo Sonego (34), poi più distaccato Stefano Travaglia (68). A completare il quadro dei '10 cavalieri azzurri' sono Salvatore Caruso (87), ...

Advertising

Agenzia_Italia : Balzo di Sinner in classifica Atp, dieci italiani tra i top 100 - Milone50 : RT @Libero_official: Jannik #Sinner, prima finale di un #AtpMasters1000 a soli 19 anni. È italiano il predestinato del tennis: lo spagnolo… - LnmMIAMI : RT @Libero_official: Jannik #Sinner, prima finale di un #AtpMasters1000 a soli 19 anni. È italiano il predestinato del tennis: lo spagnolo… - Libero_official : Jannik #Sinner, prima finale di un #AtpMasters1000 a soli 19 anni. È italiano il predestinato del tennis: lo spagno… - AlfonsoSilvitel : RT @LapoDeCarlo1: #Sinner è un gigante. Una partita incredibile contro un #Bublik in grande forma Semifinale in un master 1000, un un'altr… -