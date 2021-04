Attenta Inter | l’Arsenal piomba su Hakimi | è lui il dopo Bellerin

(Di lunedì 5 aprile 2021) Le convincenti prestazioni con la maglia dell’da parte di Achrafnon sono passate inosservate agli occhi dei top club europei. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo ‘As’, sull’esterno marocchino ci sarebbe il pressing del, pronto ad un esborso economico importante pur di portarlo a Londra. Il tecnico Mikel Arteta vede in lui il sostituto ideale di Hector, che lascerà i Gunners a partire dal prossimo Giugno. L’, che l’ha acquistato la scorsa estate per 40 milioni, non è assolutamenteessata a privarsi di uno dei suoi migliori elementi. Su questa indiscrezione, c’è poi da chiarire la posizione del Real Madrid. L’si priverà di Achrafin estate ? L’indiscrezione ...

Advertising

MCalcioNews : Inter, attenta: Bastoni piace molto a Guardiola - ValerioIafrate : Vittoria di importanza fondamentale. Non la più bella #Inter della stagione, ma la più solida, la più cinica, la pi… - NonConoscoVG : Fine primo tempo: 0-1. Partita molto tecnica. Primi 25 minuti, solo fase di studio dove abbiamo fatto giocare il Bo… - francescospaned : RT @diavolisempre: il Milan twitter dopo ogni trasferta 'grandi ragazzi, champions blindata vinciamole tutte ora, inter attenta' milan twit… - _MarcoM_96 : RT @diavolisempre: il Milan twitter dopo ogni trasferta 'grandi ragazzi, champions blindata vinciamole tutte ora, inter attenta' milan twit… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenta Inter

numero-diez.com

IL MOMENTO SOCIAL Calciomercato 2020 - 2021: il City piomba su Lukaku e molla Messi 31/03/2021 A 11:15 Calcio Pogba paga 6500 euro e si riprende la sua Rolls - Royce 29/03/2021 A 14:58Commenta per primo Bologna -: 0 - 1 Ravaglia 6: chiamato a sostituire Skorupski, deve mettere da parte l'insicurezza per ... il Bologna lo fa in manierasenza concedere troppo. Questo però ...Le convincenti prestazioni con la maglia dell’Inter da parte di Achraf Hakimi non sono passate inosservate agli occhi dei top club europei. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del quotidiano ...Se hai una piattaforma, amplifichi le cose, quindi bisogna stare attenti. Tim Cook ha aggiunto che ogni settimana vengono rifiutate circa 40.000 app sullo store su 100.000 titoli che vengono ...