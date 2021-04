Ajax-Roma in tv in chiaro? Data, orario e diretta streaming andata quarti Europa League (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo il pareggio col Sassuolo, altro passo falso in campionato delle ultime settimane, la Roma di Paulo Fonseca si rituffa in Europa e fa visita all’Ajax nei quarti di finale di anData di Europa League. All’Amsterdam Arena i giallorossi proveranno a iniziare al meglio la doppia sfida contro gli olandesi. TV E streaming – Il match è in programma giovedì 8 aprile alle ore 21. Sarà trasmesso in chiaro su TV8 oltreché in diretta tv su Sky Sport Uno. Per gli amanti dello streaming si potrà seguire anche su SkyGo e NowTv. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo il pareggio col Sassuolo, altro passo falso in campionato delle ultime settimane, ladi Paulo Fonseca si rituffa ine fa visita all’neidi finale di andi. All’Amsterdam Arena i giallorossi proveranno a iniziare al meglio la doppia sfida contro gli olandesi. TV E– Il match è in programma giovedì 8 aprile alle ore 21. Sarà trasmesso insu TV8 oltreché intv su Sky Sport Uno. Per gli amanti dellosi potrà seguire anche su SkyGo e NowTv. SportFace.

Advertising

SkySport : Ajax, infortunio per Stekelenburg: a rischio per la sfida con la Roma - TurpePipistrone : Quindi l'8 Aprile prima si cerca di non ridere con #lol, subito dopo si cerca di non piangere con Ajax-Roma. #lolchirideefuori - infoitsport : Contro l'Ajax la Roma ha bisogno di grandi ritorni - infoitsport : Ajax-Roma, Europa League 2021: programma, orario, tv, probabili formazioni - infoitsport : Ajax-Roma | Europa League 2021 | programma | orario | tv | probabili formazioni -