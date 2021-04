Vaccini, Sileri: “8 milioni di dosi in arrivo entro aprile” (Di domenica 4 aprile 2021) “Sicuramente” in arrivo in Italia 8 milioni di dosi di vaccino anti Covid entro aprile. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite oggi di ‘Domenica In’. “Il numero delle vaccinazioni sale e continuerà a crescere. I Vaccini arrivano ed entro aprile ne arriveranno sicuramente 8 milioni. Stiamo mettendo in sicurezza gli anziani, ad oggi sono 2,8 milioni gli anziani che hanno ricevuto una dose di vaccino”. “Questa è la seconda Pasqua che passiamo col Coronavirus ma quest’anno è diverso, non abbiamo un lockdown nazionale, oggi abbiamo una prospettiva, la vaccinazione ci consentirà di uscire da questa tragedia”, aggiunge, continuando: “Le differenze nelle vaccinazioni, fra le diverse ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) “Sicuramente” inin Italia 8didi vaccino anti Covid. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ospite oggi di ‘Domenica In’. “Il numero delle vaccinazioni sale e continuerà a crescere. Iarrivano edne arriveranno sicuramente 8. Stiamo mettendo in sicurezza gli anziani, ad oggi sono 2,8gli anziani che hanno ricevuto una dose di vaccino”. “Questa è la seconda Pasqua che passiamo col Coronavirus ma quest’anno è diverso, non abbiamo un lockdown nazionale, oggi abbiamo una prospettiva, la vaccinazione ci consentirà di uscire da questa tragedia”, aggiunge, continuando: “Le differenze nelle vaccinazioni, fra le diverse ...

