Un ladro la rubò: Polizia restituisce la medaglia di Papa Giovanni XXIII a suo nipote (Di domenica 4 aprile 2021) La medaglia del Santo Padre, Papa Giovanni XXIII, è tornata a casa. Negli Uffici della Questura di Bergamo è stata restituita al proprietario la medaglia con l’effige di San Giovanni XXIII, sottratta nel corso di un furto in abitazione e recuperata nei giorni scorsi da personale della Squadra Volanti. La sincera emozione del personale nel restituire a una persona anziana un bene a cui era fortemente legato si è trasformata in vera e propria commozione quando, con le lacrime agli occhi, il novantenne ha riferito di essere un nipote diretto di Papa Giovanni XXIII e che la medaglia gli era stata regalata direttamente dal Santo Padre in occasione di una visita in Vaticano. Raccontando i ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 aprile 2021) Ladel Santo Padre,, è tornata a casa. Negli Uffici della Questura di Bergamo è stata restituita al proprietario lacon l’effige di San, sottratta nel corso di un furto in abitazione e recuperata nei giorni scorsi da personale della Squadra Volanti. La sincera emozione del personale nel restituire a una persona anziana un bene a cui era fortemente legato si è trasformata in vera e propria commozione quando, con le lacrime agli occhi, il novantenne ha riferito di essere undiretto die che lagli era stata regalata direttamente dal Santo Padre in occasione di una visita in Vaticano. Raccontando i ...

