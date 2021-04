MotoGP | Yamaha Petronas in crisi di identità | Franco Morbidelli e Valentino Rossi fuori dalla top-10

Leggi su oasport

(Di domenica 4 aprile 2021) 12° e 16°: sono questi due i piazzamenti delledie dial termine del secondo round del Mondiale 2021 di. Sulla pista di Losail, in Qatar, le due M1 della squadra malese sono state protagoniste di un fine settimana da dimenticare in cui si è capito poco o nulla in termini di messa a punto e non si è potuto fare molto. Alla fine della fiera, sulla pista qatariana che ha sorriso al Team Factory di Iwata, quello cliente arranca e non poco per problematiche non meglio identificate.ha manifestato criticità soprattutto con le basse temperature. Quando il centauro italiano ha messo insieme una serie di giri notevole nelle prove libere, alla luce del sole, il suo passo è stato discretamente ...