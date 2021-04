Morti 3 ragazzi in auto a Frosinone: l’incidente dopo 15 secondi live su Instagram. Le immagini dal sedile posteriore (Di domenica 4 aprile 2021) I carabinieri di Cassino stanno controllando i cellulari dei tre ragazzi Morti nell’incidente stradale di ieri sera a San Vittore, in provincia di Frosinone, che ha provocato il decesso di 4 persone in tutto. I militari stanno cercando di capire l’ora esatta del video di circa 15 secondi diffuso sui social, nel quale si vedrebbe uno dei giovani seduti sul sedile posteriore dell’auto intento a filmare una diretta Instagram con il cellulare. Dai primi accertamenti, però, il video non sarebbe stato girato da chi era alla guida dell’auto, visto che le riprese sono dal sedile posteriore. ANSA/ANTONIO NARDELLI ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) I carabinieri di Cassino stanno controllando i cellulari dei trenelstradale di ieri sera a San Vittore, in provincia di, che ha provocato il decesso di 4 persone in tutto. I militari stanno cercando di capire l’ora esatta del video di circa 15diffuso sui social, nel quale si vedrebbe uno dei giovani seduti suldell’intento a filmare una direttacon il cellulare. Dai primi accertamenti, però, il video non sarebbe stato girato da chi era alla guida dell’, visto che le riprese sono dal. ANSA/ANTONIO NARDELLI ...

