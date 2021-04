Miami, Andreescu costretta al ritiro, in finale trionfa Barty (Di domenica 4 aprile 2021) La canadese Bianca Andreescu è costretta allo stop tra le lacrime per via di un problema alla caviglia; il titolo va così alla numero uno australiana Barty, al decimo trofeo in carriera, il secondo ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 4 aprile 2021) La canadese Biancaallo stop tra le lacrime per via di un problema alla caviglia; il titolo va così alla numero uno australiana, al decimo trofeo in carriera, il secondo ...

josemorgado : WTA 1000 Miami SFs [1] Ashleigh Barty vs. [5] Elina Svitolina [8] Bianca Andreescu vs. [23] Maria Sakkari - oknosureddit : Andreescu si ritira: Barty è di nuovo campionessa a Miami - sbabij : Bianca Andreescu books spot in Miami Open final - infoitsport : Tennis: Miami, finale donne sarà Barty-Andreescu - Rai Sport - infoitsport : Wta Miami - Ritorna a splendere Andreescu. Sarà finale con Barty -