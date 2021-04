Maurizio Principato deceduto dopo una caduta in bici (Di domenica 4 aprile 2021) Il giornalista Maurizio Principato, storica voce di Radio Popolare, è morto a causa di complicanze mediche riscontrate dopo una caduta in bici. Lutto nel mondo del giornalismo, morto Maurizio Principato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 4 aprile 2021) Il giornalista, storica voce di Radio Popolare, è morto a causa di complicanze mediche riscontrateunain. Lutto nel mondo del giornalismo, mortosu Notizie.it.

Advertising

bb91687509 : RT @radiopopmilano: Ciao Maurizio... e grazie a @ClaudioAgostoni che ha avuto la lucidità per scrivere questo saluto, in un momento in cui… - latente_flickr : RT @radiopopmilano: Ciao Maurizio... e grazie a @ClaudioAgostoni che ha avuto la lucidità per scrivere questo saluto, in un momento in cui… - evonarua : RT @radiopopmilano: Ciao Maurizio... e grazie a @ClaudioAgostoni che ha avuto la lucidità per scrivere questo saluto, in un momento in cui… - megadix : Maurizio Principato ci mancherai - titofaraci : RT @radiopopmilano: Ciao Maurizio... e grazie a @ClaudioAgostoni che ha avuto la lucidità per scrivere questo saluto, in un momento in cui… -