Marchegiani | “La Juventus non è più spietata Errori nei cambiamenti…”

(Di domenica 4 aprile 2021) Luca, dagli studi di Sky, nel corso di Sky Calcio Club, ha parlato del derby della Mole tra Torino e Juvnetus non risparmiando alcune critiche ai bianconeri ed in particolare su alcuni aspetti tecnici dovuti adindividuali come la costruzione dal basso e l'errore nel retropassaggio di Kulusveski che ha poi portato ad una delle due reti dei granata: "È una costante. Sembra una squadra che ha difficoltà a calarsi sempre nello stesso modo nelle partite", ha spiegato l'ex portiere. "Questa era, invece, da sempre una caratteristica dellavincente edegli anni scorsi. Paratici ha detto che negli ultimi anni hanno sempre cambiato, forse stavolta c'è stato un errore nei cambiamenti".Dopo il derby col Torino, lasi trova comunque nelle zone alte della classifica in ...

... Beppe Bergomi, Sandro Piccinini, Luca e Alessandro Costacurta. Per ogni giornata di ... con la sua ultima rete arrivata a gennaio contro la. La prossima sarà la 250ª presenza ... Luca Marchegiani, dagli studi di Sky, è tornato sul clamoroso errore nel retropassaggio di Kulusveski oggi in Torino-Juventus: "È una costante. Sembra una squadra che ... Luca Marchegiani ha analizzato la prestazione della Juventus nel derby pareggiato contro il Torino. Le sue parole Negli studi di Sky Sport, durante Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha commentato la p ...