LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: Asgreen beffa Van der Poel nella volata a due! (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! 16.21 Van der Poel, sulla carta, era nettamente più veloce di Asgreen. Ma ha perso! Dopo 254 km contano le energie rimaste nelle gambe. L’olandese sembrava molto sicuro di sé, ma il danese ha rimontato negli ultimi metri. Van der Poel ha scosso la testa e si è praticamente rialzato nel finale. 16.19 Van Avermaet batte Stuyven per il terzo posto a 33?. A 48? il gruppetto con Van Aert. Finale imprevedibile! 16.19 PAZZESCOOOOOOO!!! Vince Asgreen! volata di 300 metri, Van der Poel è rimasto avanti fino ai -30 metri, poi si è piantato ed il danese è passato! 16.18 I due contendenti rallentano e fanno un po’ di melina. 500 metri all’arrivo, sempre Van der ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! 16.21 Van der, sulla carta, era nettamente più veloce di. Ma ha perso! Dopo 254 km contano le energie rimaste nelle gambe. L’olandese sembrava molto sicuro di sé, ma il danese ha rimontato negli ultimi metri. Van derha scosso la testa e si è praticamente rialzato nel finale. 16.19 Van Avermaet batte Stuyven per il terzo posto a 33?. A 48? il gruppetto con Van Aert. Finale imprevedibile! 16.19 PAZZESCOOOOOOO!!! Vincedi 300 metri, Van derè rimasto avanti fino ai -30 metri, poi si è piantato ed il danese è passato! 16.18 I due contendenti rallentano e fanno un po’ di melina. 500 metri all’arrivo, sempre Van der ...

