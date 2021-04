L’Inter se ne va: da Theo e Kulusevski gli assist Scudetto (Di domenica 4 aprile 2021) Il sabato pre-pasquale lancia forse definitivamente la fuga Scudetto delL’Inter, anche grazie ai regali sciagurati di Milan e Juventus Nona vittoria consecutiva, la diciottesima nelle ultime ventuno giornate: L’Inter continua a macinare punti e allunga ulteriormente le distanze con le principali antagoniste. La strada verso lo Scudetto sembra ormai spianata per i ragazzi di Antonio Conte, ora a +8 sul Milan e con la gustosa prospettiva di ampliare il divario oltre la doppia cifra battendo mercoledì il Sassuolo nel recupero. Non ha entusiasmato la formazione nerazzurra sul piano del gioco e dello spettacolo. Una costante, a dirla tutta, nelle ultime affermazioni, come a voler ricordare che i punti in questo momento “pesano” eccome, soprattutto a livello psicologico. E i calorosi abbracci in quel di Bologna a fine gara ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Il sabato pre-pasquale lancia forse definitivamente la fugadel, anche grazie ai regali sciagurati di Milan e Juventus Nona vittoria consecutiva, la diciottesima nelle ultime ventuno giornate:continua a macinare punti e allunga ulteriormente le distanze con le principali antagoniste. La strada verso losembra ormai spianata per i ragazzi di Antonio Conte, ora a +8 sul Milan e con la gustosa prospettiva di ampliare il divario oltre la doppia cifra battendo mercoledì il Sassuolo nel recupero. Non ha entusiasmato la formazione nerazzurra sul piano del gioco e dello spettacolo. Una costante, a dirla tutta, nelle ultime affermazioni, come a voler ricordare che i punti in questo momento “pesano” eccome, soprattutto a livello psicologico. E i calorosi abbracci in quel di Bologna a fine gara ...

perrotti99 : RT @marifcinter: Bergomi: “Il Milan è la mia favorita da subito. Dalla prima di campionato ho visto cose incredibili. Ma chi ha Theo Hernan… - AluOnima : @secieranedved @LucaCohen A volte le partite si vincono 1 a 0, basta vedere come ha vinto l'Inter stasera, se Theo… - _Simo95_ : Bei tempi quando il Milan twitter e l'Inter twitter si scannavano su theo e hakimi ora invece il Milan Twitter schi… - Kalulino_ : RT @AgostinoPastore: @alexXx_96_ @Kalulino_ E comunque Theo se vuole realmente migliorare deve venire in un club serio come l’Inter con un… - AgostinoPastore : @alexXx_96_ @Kalulino_ E comunque Theo se vuole realmente migliorare deve venire in un club serio come l’Inter con… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter Theo Inter, nuovo logo 2021 e nuovo nome: nasce «Inter Milano» Corriere della Sera