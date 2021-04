Juventus, Morata verso la bocciatura: potrebbe non essere riscattato dall’Atletico (Di domenica 4 aprile 2021) Alvaro Morata potrebbe non essere confermato dalla Juventus. L’attaccante spagnolo dopo un ottimo avvio di campionato non sta più segnando con continuità e il suo riscatto dall’Atletico Madrid si fa sempre più complicato. Anche contro il Torino è stato tra i peggiori in campo e la dirigenza sta pensando di non rinnovare il prestito dai colchoneros, virando su altre opzioni per un attacco da rifondare dopo una stagione negativa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Alvarononconfermato dalla. L’attaccante spagnolo dopo un ottimo avvio di campionato non sta più segnando con continuità e il suo riscattoMadrid si fa sempre più complicato. Anche contro il Torino è stato tra i peggiori in campo e la dirigenza sta pensando di non rinnovare il prestito dai colchoneros, virando su altre opzioni per un attacco da rifondare dopo una stagione negativa. SportFace.

