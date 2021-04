Gosens | «Avevo l’accordo con lo Schalke ma l’Atalanta non mi lasciò partire»

(Di domenica 4 aprile 2021) Robinha parlato ai microfoni di Sport1.de svelando la sua autobiografia e il sogno di giocare in Bundesliga Robinha parlato ai microfoni di Sport1.de parlando della sua autobiografia e del sogno di giocare in Bundesliga. «Ero già d’accordo con loper la stagione 2019/20. Celebravo il più grande successo nella storia del(la qualificazione in Champions) e quando siamo tornati a casa ad un certo punto sul display del mio smartphone è apparso un messaggio: “Ciao Robin, saresti interessato all’argomento S04? David Wagner (ex allenatore dei Blues ndr.) parlerà con il tuo agente lunedì. Buone celebrazioni stasera! Buona fortuna, Michael Reschke (ex ds). Sapevo esattamente quello che volevo. Trasferirmi allonon solo avrebbe realizzato il mio ...

Advertising

ItaSportPress : Atalanta, Gosens: 'Avevo l'accordo con lo Schalke ma poi a malincuore è fallito. Ecco il motivo' -… - Marcky94 : @Milestemplaris @IlVezz94 @AngelOne_ @fabbricainter si dell'agente avevo letto qualche cosa pure io, quello che dic… - AnStorti : @saulniggez Esterni avevo visto un po di tempo fa ed è una tragedia letteralmente. Penso che salverei gosens e kost… - JedHemlock : @pino_nostro Solo per chiudere: io avevo solo scritto che a me Muriel e Gosens piacciono molto. Punto. Tutto il res… -

Ultime Notizie dalla rete : Gosens Avevo

ItaSportPress

Robinha parlato ai microfoni di Sport1.de svelando la sua autobiografia e il sogno di giocare in ...Trasferirmi allo Schalke non solo avrebbe realizzato il mio sogno della Bundesliga, ma anche di giocare nel mio club del cuore e, soprattutto, poter tornare a vivere in Germania ' rivela. Il ...Inoltre, l’infortunio di Hateboer e la probabile partenza di Gosens, potrebbero costringere il club ad affondare il colpo per portare in Italia il giovane terzino. Secondo quanto riportato da ...E’ uno dei perni dell’Atalanta Robin Gosens che la società nerazzurra vorrebbe tenersi a lungo. Tuttavia, il suo grande desiderio è il trasferimento in Bundesliga per giocare con la sua squadra del ...