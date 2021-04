Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, il Portogallo: frontiere con la Spagna chiuse fino al 15 aprile #portogallo - chefgio54 : RT @MediasetTgcom24: Covid, il Portogallo: frontiere con la Spagna chiuse fino al 15 aprile #portogallo - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Covid, il Portogallo: frontiere con la Spagna chiuse fino al 15 aprile #portogallo - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, il Portogallo: frontiere con la Spagna chiuse fino al 15 aprile #portogallo - FabioDantuono1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, il Portogallo: frontiere con la Spagna chiuse fino al 15 aprile #portogallo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Portogallo

TGCOM

... una misura che è stata messa in atto alla fine di gennaio per contenere i casi- 19. Lo ha annunciato il ministero degli Affari esteri. D'accordo con la Spagna, ilha deciso di ...Per chi viaggia invia terra, da paesi in cui il tasso di incidenza del- 19 è uguale o superiore a 500 casi ogni 100.000 abitanti, come Francia, Italia, Ungheria, Polonia o Svezia, ...LISBONA - Il Portogallo ha deciso di estendere le restrizioni ai valichi di frontiera per i turisti fino al 15 aprile, una misura che è stata messa in atto alla fine di gennaio per far fronte all'espl ...In Campania, Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti. LIVE (Di domenica 4 aprile 2021) Da martedì la Penisola sarà nuovamente divisa in colori, con Marche, ...