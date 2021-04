Con la morte non finisce tutto

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 4 aprile 2021) Noi viviamo per nascere. È prospettiva affascinante che fa della nascita non solo un evento che sta all’inizio, ma un dono che sta all’origine. L’evento si allontana nel tempo, l’origine invece ne rivela il senso. L’ombra dellache si è allungata sulla nostra terra sembra accorciarsi, ma le cicatrici e le tracce lasciate nei cuori e nelle menti di tanti non si cancellano. Non si cancella neppure l’interiore consapevolezza della forza morale che si è rivelata come patrimonio prezioso della nostra comunità e che non intendiamo disperdere mentre l’emergenza diventa meno grave.