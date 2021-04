Classifica Moto2 Mondiale 2021 | Sam Lowes in vetta | Marco Bezzecchi 4°

(Di domenica 4 aprile 2021) Il Motoha appena visto andare in scena la gara delladel GP del Qatar: si è corso a Losail dove, da pochi minuti si è conclusa la prima prova della stagione, che ha sorriso al britannico Sam, primo davanti all’australiano Remy Gardner, secondo. Terza piazza per Fabio Di Giannantonio, il migliore degli italiani, davanti a, quarto. L’unico altro centauro del Bel Paese ad essere andato a punti è Celestino Vietti, 12°.1 SamKalex GBR 50 2 Remy GARDNER Kalex AUS 40 3 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 274Kalex ITA 265 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 226 Celestino VIETTI Kalex ITA 137 Augusto FERNANDEZ Kalex ...

La classifica della gara Qualifiche GP Doha: Lowes fa doppietta, 3° Bezzecchi
La classifica della MotoGP vede al primo posto Maverick Vinales con 25 punti, seguito da Johann ... ma anche le qualifiche e tutte le cilindrate quindi anche Moto2 e Moto3.
Sam Lowes fa doppietta sul circuito di Losail, vincendo anche il GP di Doha 2021, secondo appuntamento del Mondiale Moto2. Lowes trova la testa della ... con Arbolino undicesimo.