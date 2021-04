Bis Yamaha con Quartararo nel Gran Premio di Doha

(Di lunedì 5 aprile 2021) LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Laufficiale fa due su due sul circuito di Losail, ma dopo Maverick Vinales è il turno di Fabiosul gradino più alto del podio. Neldi, il secondo in calendario per il Mondiale di MotoGP, ‘El Diablò vince una gara storica, caratterizzata da un equilibrio eccezionale: dal primo al quindicesimo posto di Miguel Oliveira solamente 8?928 di distacco, un dato mai verificatosi prima d’ora. Il primo degli esclusi dalla bagarre è Valentino Rossi, sedicesimo dopo la partenza dalla ventunesima casella. “Mi aspettavo la top-10 – il rammarico del ‘Dottorè – il mio passo non era neanche male ma tutti vanno fortissimo e se parti da lontano diventa difficile”. Il migliore degli italiani è Francesco Bagnaia, sesto ma con il giro più veloce e nuovo record ...

