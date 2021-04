Una vita, anticipazioni 5-10 aprile: Ursula stringe un patto con Andrade (Di sabato 3 aprile 2021) Tornano le anticipazioni di Una vita e riguardanti ciò che accadrà nelle puntate in onda dal 5 al 10 aprile. Molte sorprese ci attendono, tra cui la nuova alleanza tra Ursula e Andrade. Felipe intanto, sarà sconvolto nel momento in cui Genoveva gli confesserà di avere il sospetto di essere incinta. Una vita, spoiler: Felipe sconvolto all’idea che Genoveva sia incinta In Una vita, Cesareo e Arantxa continueranno a tenere nascosta la loro relazione, mentre Ursula affronterà Santiago dicendogli di essere a conoscenza che è stata Genoveva a portarlo ad Acacias. Proprio la Salmeron, confesserà a Felipe di avere il sospetto di essere incinta ma l’uomo non reagirà bene alla notizia. L’avvocato infatti, non sarà pronto a diventare padre, in quanto ancora ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 3 aprile 2021) Tornano ledi Unae riguardanti ciò che accadrà nelle puntate in onda dal 5 al 10. Molte sorprese ci attendono, tra cui la nuova alleanza tra. Felipe intanto, sarà sconvolto nel momento in cui Genoveva gli confesserà di avere il sospetto di essere incinta. Una, spoiler: Felipe sconvolto all’idea che Genoveva sia incinta In Una, Cesareo e Arantxa continueranno a tenere nascosta la loro relazione, mentreaffronterà Santiago dicendogli di essere a conoscenza che è stata Genoveva a portarlo ad Acacias. Proprio la Salmeron, confesserà a Felipe di avere il sospetto di essere incinta ma l’uomo non reagirà bene alla notizia. L’avvocato infatti, non sarà pronto a diventare padre, in quanto ancora ...

