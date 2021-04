Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 aprile 2021)dailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione l’informazione caprella Luigi in studio ho paura a Capitolo Killer a quasi tre mesi dal tragico assalto alla sede del congresso americano un’automobile ieri si è scontrata contro una delle barriere Poste a protezione dell’area travolge due agenti della Us Capitol Police il conducente Sarebbe quindi sceso dal veicolo brandendo un coltello e sarebbe stato fermato dai poliziotti che hanno aperto il fuoco uccidendo lo l’uomo un cittadino americano di 25 anni dello stato dell’indiana identificato com’è Noah Green era stato trasportato in ospedale insieme ai due agenti investiti uno di questi è deceduto dopo il ricovero si esclude sia stata un’azione terroristica la pandemia RT Nazionale in discesa 098 sotto soglia allarme resta solouno in undici regioni lo rileva il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore ...