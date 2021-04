Traffico Roma del 03-04-2021 ore 19 | 30

(Di sabato 3 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale in virtù dei provvedimenti restrittivi adottati nell’ambito della lotta alla covid-19 tra cui negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti e spostamenti solo per validi motivi certificati Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea ferroviaria-lido interrotta la tratta piramide Acilia per un guasto tecnico la linea Attiva quindi solo tra Acilia e Colombo come alternative la linea bus sostitutiva rl23 EUR Magliana Acilia oppure la metro B tra piramide e Magliana infine ricordiamo che a Pasqua e Pasquetta sull’intera rete Atac e sulle linee gestite daTPL e sarà in vigore il normale orario dei giorni festivi per i dettagli di queste e altre ...

...sulla Tuscolana altezza di via Otello Stefanini verso Frascati per il resto poco ilsulle ...e spostamenti solo per validi motivi certificati riaperto in anticipo il tratto dellaFiumicino ...LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisiscarso sulla rete viaria della capitale in virtù dei provvedimenti restrittivi ti nell'ambito della lotta al ...I due, arrivati nella Capitale con un volo della compagnia aerea “Qatar Airways” proveniente da Johannesburg con scalo a Doha, sono stati notati per il loro atteggiamento sospetto e quindi controllati ...Questo vuol dire che a Latina mancheranno i collegamenti che avrebbero portato il traffico in arrivo da Roma verso i monti e verso il mare. Se l’Autostrada fosse realizzata come l’ultimo progetto ...