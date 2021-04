Nell'anno della pandemia, Facebook è il social più utilizzato in Italia. Boom per Tik Tok (Di sabato 3 aprile 2021) Nel 2020, anno della pandemia, in Italia Facebook stato il social pi utilizzato, da oltre 36,7 milioni di persone. Poco distante YouTube con 35,5 milioni di spettatori mensili, completa il podio ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 3 aprile 2021) Nel 2020,, instato ilpi, da oltre 36,7 milioni di persone. Poco distante YouTube con 35,5 milioni di spettatori mensili, completa il podio ...

Advertising

rubio_chef : “Cairo (Rcs/Gazzetta): mio nonno Urbano è nato nell'aprile del 1896'. A un anno esatto dalla fondazione ufficiale d… - CarloCalenda : 800 casi all’anno. A Ostia e non solo il Comune è così lento nell’assegnare le case popolari che i clan le occupano… - ciropellegrino : Il capo della Protezione Civile deve essere civile anche nell'uso delle parole. Dire «siamo in guerra, servono norm… - fearlessxx_ : RT @rvnberry: + sono stati registrati più di 300 femminicidi nell’ultimo anno e più di 70 in questi pochi mesi del 2021. inoltre, è stata r… - laVoceAL : Il momento culminante di tutto l’anno liturgico, nell'approfondimento di Guido Astori #laVoce -