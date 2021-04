Milan-Sampdoria, follia di Theo Hernandez: che gol di Quagliarella (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) La Sampdoria è in vantaggio. Nel match contro il Milan, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, arriva la follia di Theo Hernandez che batte una punizione con troppa sufficienza e regala la palla a Quagliarella. L’attaccante blucerchiato non si tira indietro e di prima intenzione lascia partire un destro beffando anche Donnarumma che era fuori dai pali. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Laè in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, arriva ladiche batte una punizione con troppa sufficienza e regala la palla a. L’attaccante blucerchiato non si tira indietro e di prima intenzione lascia partire un destro beffando anche Donnarumma che era fuori dai pali. In alto ildel gol. SportFace.

