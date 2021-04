Milan - Sampdoria 0 - 1: Quagliarella firma un gol d'autore (Di sabato 3 aprile 2021) Ecco il magnifico gol di Fabio Quagliarella. Che errore della retroguardia del Milan. Errore in fase d'impostazione dal basso del Milan e palla che finisce sui piedi di Quagliarella che senza pensarci ... Leggi su globalist (Di sabato 3 aprile 2021) Ecco il magnifico gol di Fabio. Che errore della retroguardia del. Errore in fase d'impostazione dal basso dele palla che finisce sui piedi diche senza pensarci ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - kindsim : il Milan ha giocato male, ma la Sampdoria non avrebbe mai segnato non fosse stato per quel regalo - dskm__xv : RT @beinsports_FR: ???? #SerieA ?? Milan arrache le nul contre la Sampdoria ! -