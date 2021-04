LIVE Moto3, GP Doha 2021 in DIRETTA: Foggia al comando. Forte vento a Losail (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DIRETTA LIVE FP3 E QUALIFICHE MOTO2 13.05 Bandiera a scacchi! Attendiamo di scoprire se qualcuno attaccherà il crono di Foggia. 13.04 Ultimo giro per tutti! Binder resta al comando della combinata in 2.04.781 davanti a Garcia e Rodrigo. 13.02 La classifica aggiornata: 1 7 D. Foggia 2:07.407 2 17 J. MCPHEE +0.150 3 43 X. ARTIGAS +0.315 4 40 D. BINDER +0.407 5 16 A. MIGNO +0.500 6 11 S. GARCIA +0.521 7 50 J. DUPASQUIER +0.564 8 5 J. MASIA +0.827 9 82 S. NEPA +0.828 10 12 F. SALAC +0.845 13.00 Ultimo stint per tutti, non cambierà la Top14. 12.58 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGPFP3 E QUALIFICHE MOTO2 13.05 Bandiera a scacchi! Attendiamo di scoprire se qualcuno attaccherà il crono di. 13.04 Ultimo giro per tutti! Binder resta aldella combinata in 2.04.781 davanti a Garcia e Rodrigo. 13.02 La classifica aggiornata: 1 7 D.2:07.407 2 17 J. MCPHEE +0.150 3 43 X. ARTIGAS +0.315 4 40 D. BINDER +0.407 5 16 A. MIGNO +0.500 6 11 S. GARCIA +0.521 7 50 J. DUPASQUIER +0.564 8 5 J. MASIA +0.827 9 82 S. NEPA +0.828 10 12 F. SALAC +0.845 13.00 Ultimo stint per tutti, non cambierà la Top14. 12.58 ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: Migno e Foggia costretti a passare dalla Q1 #QatarGP #Moto3 - motograndprixit : Migno e Foggia costretti a passare dalla Q1 #QatarGP #Moto3 - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha 2021 in DIRETTA: tutti a caccia del tempo per accedere alla Q2 bene gli italiani - #Moto3… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha 2021 in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP2 - #Moto3 #DIRETTA: #bandiera #verde! - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha 2021 in DIRETTA: tra pochi minuti la FP2 sessione decisiva per accedere alla Q2 - #Moto3… -