Jehan Daruvala soddisfatto della sua prova in Bahrain

(Di sabato 3 aprile 2021) Il 22enne pilota indianoha espresso parere positivo circa la sua performance nel Round 1Formula 2 in. I buoni piazzamenti ottenuti nelle tre gare svoltesi tra sabato e domenica scorsa lo mettono nella Top 3classifica, in attesa di vedere cosa accadrà a Monaco. A parte questo peròritiene che occorra migliorare soprattutto in qualifica, così da avere maggiori possibilità di concludere nella parte alta dello schieramento. Lo stesso alfiere del team Carlin ha poi portato come esempio quanto fatto da Guanyu Zhou nella Feature Race di Sakhir. Il cinese infatti ha sfruttato al meglio la pole ottenuta al venerdì, riuscendo a portare a casa punti pesanti in ottica campionato. Ovviamentespera di essere al posto del ...

motorsound104 : Prima bandiera a scacchi del weekend di #Sakhir. #RAC1 di #F2 è di Liam Lawson #Hitech, che vince la sua prima gara… -

Ultime Notizie dalla rete : Jehan Daruvala

Metropolitan Magazine Italia

Armstrong conclude 5° con DAMS, seguono in classifica(Carlin), Robert Shwartzman (Prema), Théo Pourchaire (ART Grand Prix), Drugovich (UNI - Virtuosi) e Matteo Nannini, a punti con la ...Gran gara anche per Liam Lawson , che dopo il successo nella prima Sprint Race completa il podio davanti a Richard Verschoor , Marcus Armstrong e. Settimo posto per Robert Shwartzman ,...Dopo un sabato in cui a prendersi la scena in Formula 2 sono stati due rookies, nella Feature Race si assiste ad un'altra "prima", quella di Guanyu Zhou. Il ...Purtroppo anche quest’anno la gestione gomme non sembra essere ancora il suo punto forte e nelle battute conclusive Marcus ha sofferto non poco chiudendo davanti ad un Jehan Daruvala che ha fatto ...