Governo, la fiducia degli italiani nei confronti di Draghi sta crollando (Di sabato 3 aprile 2021) Sulla base di recenti sondaggi politici, il consenso registrato tra gli italiani dal Premier Mario Draghi e dal Governo appare in costante calo. Sondaggi politici: cala il consenso del Premier Mario Draghi e del Governo su Notizie.it.

