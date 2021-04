Denise Pipitone, lunedì il programma russo svelerà in diretta il gruppo sanguigno di Olesya (Di sabato 3 aprile 2021) Il programma russo “Lasciali parlare” sarebbe già a conoscenza del gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la giovane che potrebbe essere Denise Pipitone. Stando a quanto riportato da Caffeina Magazine, che riprende come fonte il Corriere della Sera, la puntata di Pasquetta della trasmissione russa rivelerà se il gruppo sanguigno di Olesya può essere davvero l’indizio decisivo per capire se la giovane russa è davvero la bimba scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Il programma, che andrà in onda alle 17 di lunedì, doveva avere come ospiti proprio la mamma di Denise, Piera Maggio (che non ha mai smesso di cercare la sua piccola in tutti ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 3 aprile 2021) Il“Lasciali parlare” sarebbe già a conoscenza deldiRostova, la giovane che potrebbe essere. Stando a quanto riportato da Caffeina Magazine, che riprende come fonte il Corriere della Sera, la puntata di Pasquetta della trasmissione russa rivelerà se ildipuò essere davvero l’indizio decisivo per capire se la giovane russa è davvero la bimba scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Il, che andrà in onda alle 17 di, doveva avere come ospiti proprio la mamma di, Piera Maggio (che non ha mai smesso di cercare la sua piccola in tutti ...

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - Gazzettino : #denise pipitone, i risultati del Dna annunciati in diretta alla tv russa: ecco quando - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Speriamo bene ???? -