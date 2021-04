Covid India, contagi record: numero più alto da settembre (Di sabato 3 aprile 2021) Il governo Indiano ha confermato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati circa 90mila casi di contagio da Coronavirus nel paese, il numero più alto da settembre, mentre il numero dei decessi ha superato i 164mila. Su Twitter, il ministero della Sanità ha precisato che le infezioni sono state 89.129, i morti 714, per un totale di 12.392.260 casi e 164.110 decessi da inizio pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Il governono ha confermato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati circa 90mila casi dio da Coronavirus nel paese, ilpiùda, mentre ildei decessi ha superato i 164mila. Su Twitter, il ministero della Sanità ha precisato che le infezioni sono state 89.129, i morti 714, per un totale di 12.392.260 casi e 164.110 decessi da inizio pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Covid nel mondo: in Brasile quasi tremila morti in un giorno, in Argentina positivo il presidente Fernández Con 31.314.625 casi gli Stati Uniti restano al primo posto seguiti, con notevole distacco da Brasile e India, rispettivamente con 12.912.379 e 12.392.260 infezioni. Ma è in questi ultimi due che la situazione continua a essere molto preoccupante: nel Paese governato da Bolsonaro nelle ultime 24 ore ...

Covid India, contagi record: numero più alto da settembre Il governo indiano ha confermato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati circa 90mila casi di contagio da Coronavirus nel paese, il numero più alto da settembre, mentre il numero dei decessi ha ...

