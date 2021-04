Covid a Bari, un bimbo di tre anni si salva dalla terapia intensiva grazie a un farmaco biologico (Di sabato 3 aprile 2021) Si salva con un farmaco innovativo, non ancora approvato dai protocolli sanitari anti-Covid. È successo a Bari a un bimbo di soli 3 anni. In gravi condizioni per iper-infiammazione post Covid. grazie al farmaco biologico, somministrato in anticipo, rispetto ai protocolli, il piccolo è riuscito a evitare la terapia intensiva. Dopo un ricovero durato 18 giorni nel reparto di Pediatria dell’ospedale Giovanni XXIII, il paziente-bimbo è stato dimesso. Covid, un farmaco biologico salva un bimbo di 3 anni Il bambino era arrivato in ospedale con i sintomi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 aprile 2021) Sicon uninnovativo, non ancora approvato dai protocolli sanitari anti-. È successo aa undi soli 3. In gravi condizioni per iper-infiammazione postal, somministrato in anticipo, rispetto ai protocolli, il piccolo è riuscito a evitare la. Dopo un ricovero durato 18 giorni nel reparto di Pediatria dell’ospedale GiovXXIII, il paziente-è stato dimesso., unundi 3Il bambino era arrivato in ospedale con i sintomi ...

