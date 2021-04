Costiera Amalfitana, il movimento “IoApro” organizza un pranzo all’aperto in zona rossa: arriva il sindaco e getta via i tavolini – Video (Di sabato 3 aprile 2021) Hanno organizzato un pranzo, coi tavoli di fronte al mare, all’aperto, in zona rossa. Per questo è intervenuta, all’inizio, una vigile, poi un carabiniere e infine il sindaco, che ha preso i tavolini e li ha gettati via. È successo lo scorso 31 marzo a Minori, sulla Costiera Amalfitana, quando un gruppo di persone del movimento “Io Apro” ha preparato una sorta di pic-nic sul lungomare. Le forze dell’ordine hanno cercato di persuaderli del fatto che stessero violando le norme anti-Covid, ma loro non ne hanno voluto sapere. A un certo punto, per comminare loro una sanzione amministrativa, è arrivato il sindaco, Andrea Reale, che ha preso i loro tavolini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Hannoto un, coi tavoli di fronte al mare,, in. Per questo è intervenuta, all’inizio, una vigile, poi un carabiniere e infine il, che ha preso ie li hati via. È successo lo scorso 31 marzo a Minori, sulla, quando un gruppo di persone del“Io Apro” ha preparato una sorta di pic-nic sul lungomare. Le forze dell’ordine hanno cercato di persuaderli del fatto che stessero violando le norme anti-Covid, ma loro non ne hanno voluto sapere. A un certo punto, per comminare loro una sanzione amministrativa, èto il, Andrea Reale, che ha preso i loro...

