Corsport: La Juve chiede un nuovo rinvio degli stipendi ai calciatori (Di sabato 3 aprile 2021) Quasi un anno fa, ricorda il Corriere dello Sport, fu proprio la Juve a fare scuola in pieno lockdown trovando un accordo tra società e calciatori per il congelamento di quattro mensilità di stipendi, poi in parte ridistribuiti in seguito. Oggi, che gli effetti della pandemia si sono aggravati sulle economie dei club e non solo, considerando anche che la corsa in Champions dei bianconeri non è durata così a lungo come si sperava, la Juve è dovuta nuovamente correre ai ripari. la dirigenza bianconera avrebbe infatti già chiesto al gruppo squadra un altro sacrificio del tutto simile, rimandando al prossimo esercizio il pagamento almeno parziale degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno Toccherà ovviamente ai calciatori decidere se andare incontro alla società e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Quasi un anno fa, ricorda il Corriere dello Sport, fu proprio laa fare scuola in pieno lockdown trovando un accordo tra società eper il congelamento di quattro mensilità di, poi in parte ridistribuiti in seguito. Oggi, che gli effetti della pandemia si sono aggravati sulle economie dei club e non solo, considerando anche che la corsa in Champions dei bianconeri non è durata così a lungo come si sperava, laè dovuta nuovamente correre ai ripari. la dirigenza bianconera avrebbe infatti già chiesto al gruppo squadra un altro sacrificio del tutto simile, rimandando al prossimo esercizio il pagamento almeno parzialedi marzo, aprile, maggio e giugno Toccherà ovviamente aidecidere se andare incontro alla società e ...

Advertising

spike_sr71 : RT @napolista: Corsport: La #Juve chiede un nuovo rinvio degli stipendi ai calciatori Società e squadra si accordarono un anno fa, ma ques… - napolista : Corsport: La #Juve chiede un nuovo rinvio degli stipendi ai calciatori Società e squadra si accordarono un anno fa… - morrisbauscia : RT @ArenaRosario: La Juve ha spostato 3 mensilità per il totale di 90 mln ancora non pagati, a differenza della Inter che li ha saldati ma… - ElioNicotra : RT @ArenaRosario: La Juve ha spostato 3 mensilità per il totale di 90 mln ancora non pagati, a differenza della Inter che li ha saldati ma… - ArenaRosario : La Juve ha spostato 3 mensilità per il totale di 90 mln ancora non pagati, a differenza della Inter che li ha salda… -