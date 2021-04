Carceri | Uilpa | “Contagi fra i detenuti quasi raddoppiati in un mese | il Governo intervenga”

(Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – “Cresce ancora ilo nelle. Secondo i dati forniti dall’Ufficio Attività Ispettiva e di Controllo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sono 750 ie 716 gli operatori positivi alle ore 21.00 di ieri sera. Complici evidentemente le varianti, il Covid-19 in questo momento sembra correre più veloce nelle prigioni che nel resto del Paese e, soprattutto, non pare scorgersi un’inversione di tendenza; anzi, l’incidenza delo è raddoppiata fra iin poco più di une cresciuta significativamente anche fra gli operatori (erano 401 ie 603 gli operatori positivi il 25 febbraio scorso). A Reggio Emilia (74 d), Catanzaro (72 d), Pesaro (59 d), Padova Due Palazzi (55 d), Roma Rebibbia Femminile (54 ...

... ma è del tutto evidente che ciò non sia affatto sufficiente e che il Dap, le, le donne e ... Lo afferma Gennarino De Fazio, Segretario Generale dellaPolizia Penitenziaria, commentando ...... sottolinea Gennarino De Fazio, segretario generale dellaPolizia Penitenziaria. 'Certo, la ... ma è del tutto evidente che ciò non sia affatto sufficiente e che il DAP, le, le donne e gli ...Oltre che di gravissima violazione delle regole penitenziarie”, sottolinea Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria ... non sia affatto sufficiente. Il DAP, le carceri ...segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria. LEGGI ANCHE Infermiera stuprata, De Palma: "Sdegno e dolore" “Certo, la situazione da allora e’ complessivamente mutata, – evidenzia – grazie ...