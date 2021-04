Amici 2021, quando va in onda il pomeridiano sabato 3 aprile? Orario e anticipazioni aspettando il serale (Di sabato 3 aprile 2021) Mancano poche ore alla terza e attesa puntata del serale di Amici 2021 in onda questa sera, sabato 3 aprile, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione, come sempre, Maria De Filippi affiancata da tre giudici pronti a commentare le performance degli allievi: Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. Ma oggi pomeriggio andrà in onda il classico appuntamento pomeridiano del sabato in attesa del serale? Cerchiamo di scoprirlo insieme! A che ora va in onda il pomeridiano di Amici oggi, sabato 3 aprile? Il pomeridiano del talent show condotto da Maria De Filippi, molto probabilmente, oggi non andrà in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) Mancano poche ore alla terza e attesa puntata deldiinquesta sera,, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione, come sempre, Maria De Filippi affiancata da tre giudici pronti a commentare le performance degli allievi: Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. Ma oggi pomeriggio andrà inil classico appuntamentodelin attesa del? Cerchiamo di scoprirlo insieme! A che ora va inildioggi,? Ildel talent show condotto da Maria De Filippi, molto probabilmente, oggi non andrà in ...

