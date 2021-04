Amici 20, terza puntata: Tommaso eliminato scoppia in lacrime. La proposta di Arisa: 'Ti voglio nei miei videoclip' (Di sabato 3 aprile 2021) . Il ballerino, che fa parte della squadra Zerbi - , ha perso nella prima manche, ma ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) . Il ballerino, che fa parte della squadra Zerbi - , ha perso nella prima manche, ma ...

Advertising

ariannaabonotti : RT @focusvzay: seconda e terza puntata, il talento ad amici non viene premiato - yepfrancii : RT @focusvzay: seconda e terza puntata, il talento ad amici non viene premiato - zazoomblog : Amici 20 clamorosa indiscrezione: spunta il nome del secondo eliminato della terza puntata - #Amici #clamorosa… - sunflowhaer : l’ho detto come se di solito guardassi amici questa sarà la terza volta che lo guardo in vita mia - WittyTV : 'Non mi aspettavo di arrivare al Serale' Le prime parole di Tommaso subito dopo l'eliminazione dalla terza puntata… -